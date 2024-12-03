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Ми не пристанемо на альтернативи, сурогати чи замінники членства України в НАТО, - МЗС

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
09:02
Світ

Міністерство закордонних справ України у день початку зустрічі глав МЗС оприлюднило документ, де наголосили, що Україна наперед відмовляється від гарантій безпеки, альтернативних до членства у НАТО

Зміст

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", – йдеться в заяві. 

Водночас у документі наголосили, що "маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО".

Відповідна заява зроблена з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму, що настане 5 грудня. За джерелами Європейської правди, документ оприлюднили раніше, оскільки міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір представити цю позицію у межах міністерської зустрічі НАТО, яка розпочнеться 3 грудня у Брюсселі.

"Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї… Однак він не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася", – зазначили в заяві.

У відомстві назвали Будапештський меморандум "пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень" і наголосили на тому, що "розбудова європейської архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал".

Міністерство також звернулось до "США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", із закликом політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз, що стане "дієвою протидією російському шантажу".

  • Раніше Reuters писало, що Україна закликає НАТО надати запрошення їй на вступ до Альянсу за результатами зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбуватиметься 3-4 грудня.
Теги:
Новини
Україна
МЗС
МЗС України
Будапештський меморандум
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
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