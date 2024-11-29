Reuters: Україна просить НАТО запросити її до Альянсу на зустрічі глав МЗС

Про це пише Reuters, яке ознайомилося з відповідним листом.

Зазначено, що глава українського МЗС Андрій Сибіга попросив колег по НАТО на зустрічі у Брюсселі запросити Київ до Північноатлантичного альянсу.

У листі він наполягає, що зараз - правильний час для запрошення України в НАТО.

"Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", - написав Сибіга.

Також міністр підкреслив, що запрошення "стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією війни, яку вона розв'язала, останньою демонстрацією якої є залучення десятків тисяч північнокорейських військ та використання України як випробувального полігону для нової зброї".