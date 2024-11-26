Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликають якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу

Про це повідомляє Укрінформ.

"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО", - йдеться у резолюції.

Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем".

"Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії", - додали члени Парламентської асамблеї.