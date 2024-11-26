Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій закликають якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
Під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
Про це повідомляє Укрінформ.
"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО", - йдеться у резолюції.
Крім цього, автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем".
"Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії", - додали члени Парламентської асамблеї.
- Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО не буде атакувати Росію першим, проте, якщо РФ нападе на Альянс, то країни-члени уразять пускові установки на російській території.
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