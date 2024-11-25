У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс

Про це він заявив під час дискусії в European Policy Centre, передає РБК-Україна.

Він вважає, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії. Бауер задоволений, що в Альянсі порушили питання далекобійності.

"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний Альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (мова про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив адмірал.

Він наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", - уточнив він.