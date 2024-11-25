У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО не буде атакувати Росію першим, проте, якщо РФ нападе на Альянс, то країни-члени уразять пускові установки на російській території
Про це він заявив під час дискусії в European Policy Centre, передає РБК-Україна.
Він вважає, що країнам НАТО необхідно інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії. Бауер задоволений, що в Альянсі порушили питання далекобійності.
"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми - оборонний Альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (мова про ракети - ред.), які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас", - пояснив адмірал.
Він наголосив, що країнам НАТО необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу.
"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", - уточнив він.
- Очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав підприємства готуватися до "сценарію" воєнного часу й коригувати свої розподільчі й виробничі лінії, щоб бути менш вразливими до шантажу РФ і Китаю.
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