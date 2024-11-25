Позбутися залежності від РФ і Китаю: голова комітету НАТО Бауер закликав бізнес готуватися до воєнного часу

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо ми можемо переконатися, що всі важливі послуги та товари можуть бути доставлені, незважаючи ні на що, то це ключова частина нашого стримування", - сказав Бауер, додавши, що стримування виходить за межі військових можливостей.

Адмірал підкреслив, що на війні можуть використовувати "всі доступні інструменти" та згадав про диверсії.

"Ми бачимо це зі зростаючою кількістю актів диверсії, і Європа побачила це з енергопостачанням. Ми думали, що маємо угоду з Газпромом, але насправді в нас була угода з Путіним. Те ж саме стосується китайської інфраструктури та товарів. Насправді у нас є угода (з лідером КНР Сі Цзіньпіном)", - наголосив Бауер.

Він акцентував на залежності Заходу від постачань Пекіна, зазначивши, що 90% рідкоземельних матеріалів обробляють у Китаї.

"Ми наївні, якщо думаємо, що Комуністична партія ніколи не скористається цією владою. Бізнес-лідери в Європі та Америці повинні розуміти, що комерційні рішення, які вони приймають, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації. Підприємства повинні бути готові до сценарію воєнного часу та відповідно коригувати свої виробничі та розподільчі лінії. Тому що, хоча військові можуть виграти битви, війни виграють саме економіки", - закликав Бауер.