Головнокомандувач НАТО Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з РФ
Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з Росією
Про це повідомляє LRT.
Каволі вважає, що, з огляду на загрозу можливої війни між НАТО і Росією в Європі, країни Альянсу мають винести уроки з війни в Україні.
"Урок номер один: ви або перемагаєте негайно, швидко і впевнено, або у вас попереду довга боротьба, - наголосив він. - Другий урок - це демократизація поля бою за допомогою безпілотників".
За його словами, з огляду на український досвід, одним із найважливіших аспектів у країнах НАТО є відносини між військовими та цивільним суспільством. Він наголосив, що коли громадське лідерство є добрим і сильним, воно може запалити громадську рішучість і принести результати на полі бою.
Водночас, за оцінкою командувача НАТО, Росія вже відновила свій потенціал після початку її повномасштабного вторгнення в Україну кількісно, але не якісно: її війська менш підготовлені і вона замінює втрачене сучасне озброєння застарілим радянським.
У НАТО прогнозують, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і розгортання сил, які б становили пряму загрозу Альянсу. Однак, на думку Каволі, більш коректним буде питання, як швидко Росія може нарощувати свої сили порівняно з тим, як швидко ми будемо нарощувати наші сили.
Він наголосив, що саме відносна швидкість підготовки з обох сторін визначатиме, хто матиме перевагу - НАТО чи Росія.
Згідно з першим за останні три десятиліття планом, розробленим НАТО для оборони країн Альянсу, досягнення необхідного рівня боєготовності залежить від двох факторів: політичної волі й гнучкості західної військової індустрії.
"Нам потрібно, щоб ви виробляли конкретні речі, нам потрібно, щоб ви купували конкретні речі, нам потрібно, щоб ви підтримували конкретні рівні боєготовності", - заявив генерал Каволі, підкресливши, що 2% оборонних витрат - це нижня межа, а не верхня.
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії.
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