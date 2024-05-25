Головнокомандувач НАТО Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з РФ

Про це повідомляє LRT.

Каволі вважає, що, з огляду на загрозу можливої війни між НАТО і Росією в Європі, країни Альянсу мають винести уроки з війни в Україні.

"Урок номер один: ви або перемагаєте негайно, швидко і впевнено, або у вас попереду довга боротьба, - наголосив він. - Другий урок - це демократизація поля бою за допомогою безпілотників".

За його словами, з огляду на український досвід, одним із найважливіших аспектів у країнах НАТО є відносини між військовими та цивільним суспільством. Він наголосив, що коли громадське лідерство є добрим і сильним, воно може запалити громадську рішучість і принести результати на полі бою.

Водночас, за оцінкою командувача НАТО, Росія вже відновила свій потенціал після початку її повномасштабного вторгнення в Україну кількісно, але не якісно: її війська менш підготовлені і вона замінює втрачене сучасне озброєння застарілим радянським.

У НАТО прогнозують, скільки часу знадобиться Росії для відновлення і розгортання сил, які б становили пряму загрозу Альянсу. Однак, на думку Каволі, більш коректним буде питання, як швидко Росія може нарощувати свої сили порівняно з тим, як швидко ми будемо нарощувати наші сили.

Він наголосив, що саме відносна швидкість підготовки з обох сторін визначатиме, хто матиме перевагу - НАТО чи Росія.

Згідно з першим за останні три десятиліття планом, розробленим НАТО для оборони країн Альянсу, досягнення необхідного рівня боєготовності залежить від двох факторів: політичної волі й гнучкості західної військової індустрії.

"Нам потрібно, щоб ви виробляли конкретні речі, нам потрібно, щоб ви купували конкретні речі, нам потрібно, щоб ви підтримували конкретні рівні боєготовності", - заявив генерал Каволі, підкресливши, що 2% оборонних витрат - це нижня межа, а не верхня.