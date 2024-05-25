Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії
Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.
"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює для неї захист", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що Україна має право на захист, який включає також удари по цілях на російській території. Водночас він заявив, що визнає ризик ескалації, втім, вважає, що постачання зброї та військові дії - це різні речі. На його думку, основним завданням є "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".
"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", - наголосив він.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- За даними WSJ, Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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