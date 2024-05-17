Україна може використовувати зброю від США лише у межах своєї території, - Пентагон
У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території
Про це повідомляє речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Голос Америки".
"На кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі бою. І міністр у своїх розмовах з паном Умєровим проговорює, як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території", - заявила Сінгх.
На запитання про те, чи не планують США змінити свій підхід після активізації російських сил на Харківщині, Сінгх відповіла, що позиція Пентагону залишається незмінною.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
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