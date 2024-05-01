Україні вже надали західну зброю, яку дозволили використовувати для ударів по РФ, - очільниця МЗС Латвії Браже
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії
Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".
Браже зазначила, що партнери України надають зброю із застереженням не використовувати її для ударів за межами держави. Проте, на думку очільниці латвійського МЗС, такий підхід може змінитися і цей процес почався.
"Уже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень", – розповіла вона.
Браже уточнила, що про ці випадки ще не говорили публічно.
"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – пояснила міністерка.
Водночас очільниця МЗС Латвії переконана, якщо є об'єкти, звідки РФ атакує Україну, то Україна може здійснювати удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. Браже акцентувала: міжнародне право дозволяє таке застосування зброї.
- 26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорили низку стратегічних і поточних тем, серед яких вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА.
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