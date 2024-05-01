Україні вже надали західну зброю, яку дозволили використовувати для ударів по РФ, - очільниця МЗС Латвії Браже

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Браже зазначила, що партнери України надають зброю із застереженням не використовувати її для ударів за межами держави. Проте, на думку очільниці латвійського МЗС, такий підхід може змінитися і цей процес почався.

"Уже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень", – розповіла вона.

Браже уточнила, що про ці випадки ще не говорили публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – пояснила міністерка.

Водночас очільниця МЗС Латвії переконана, якщо є об'єкти, звідки РФ атакує Україну, то Україна може здійснювати удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. Браже акцентувала: міжнародне право дозволяє таке застосування зброї.