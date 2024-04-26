Новопризначена голова МЗС Латвії Байба Браже прибула до Києва

Про це повідомляє МЗС Латвії у X.

Кулеба зустрів гостю біля Стіни Героїв на Михайлівській площі столиці для вшанування полеглих українців у війні з російською агресією.

"Візит в Україну є першим двостороннім закордонним візитом міністра, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", - йдеться у повідомленні.