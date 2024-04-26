Новопризначена голова МЗС Латвії Байба Браже прибула до Києва
26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. Вона зустрілась з головою МЗС України Дмитром Кулебою
Про це повідомляє МЗС Латвії у X.
Кулеба зустрів гостю біля Стіни Героїв на Михайлівській площі столиці для вшанування полеглих українців у війні з російською агресією.
"Візит в Україну є першим двостороннім закордонним візитом міністра, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії", - йдеться у повідомленні.
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