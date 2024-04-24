Коаліція дронів для України зібрала майже €500 млн, - міноборони Латвії
Очолювана Латвією коаліція дронів зібрала для України майже пів мільярда євро на закупівлю безпілотників
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.
"Майже 500 мільйонів євро – таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією", - заявив він.
Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму €400 млн. Канада фінансує ініціативу €70 млн. Також на придбання дронів кошти виділили Литва - €3 млн, і Латвія - €10 млн.
"І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції", - запевнив міністр.
- 21 лютого повідомлялось, що в Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 9 країн-партнерів: співлідери Велика Британія та Латвія, держави-учасниці Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
- 24 квітня Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яку надають держави-партнери.
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