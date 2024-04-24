Коаліція дронів для України зібрала майже €500 млн, - міноборони Латвії

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.

"Майже 500 мільйонів євро – таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією", - заявив він.

Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму €400 млн. Канада фінансує ініціативу €70 млн. Також на придбання дронів кошти виділили Литва - €3 млн, і Латвія - €10 млн.

"І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції", - запевнив міністр.