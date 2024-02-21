Міноборони: наша мета - долучити до коаліції дронів щонайменше 20 країн

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Укрінформ".

"Можемо констатувати, що дронова коаліція офіційно запущена на останньому "Рамштайні". Ми маємо дві країни-засновниці - Латвія і Велика Британія. Дуже дякуємо нашим партнерам за це лідерство, за те, що запропонували зробити цей вагомий крок до нашої перемоги, до розвитку безпілотних систем. Наразі ми маємо 8 країн, які доєдналися до дронової коаліції", - сказала вона.

За словами Черногоренко, робота коаліції наразі триває у трьох напрямках - це закупівля коштом фінансової допомоги партнерів безпілотних апаратів українського виробництва, постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів і спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем.