Міноборони: наша мета - долучити до коаліції дронів щонайменше 20 країн
У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає "Укрінформ".
"Можемо констатувати, що дронова коаліція офіційно запущена на останньому "Рамштайні". Ми маємо дві країни-засновниці - Латвія і Велика Британія. Дуже дякуємо нашим партнерам за це лідерство, за те, що запропонували зробити цей вагомий крок до нашої перемоги, до розвитку безпілотних систем. Наразі ми маємо 8 країн, які доєдналися до дронової коаліції", - сказала вона.
За словами Черногоренко, робота коаліції наразі триває у трьох напрямках - це закупівля коштом фінансової допомоги партнерів безпілотних апаратів українського виробництва, постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів і спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем.
- Міністр оборони України Рустем Умєров 17 лютого підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам коаліції дронів, яка офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.
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