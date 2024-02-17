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Війна з Росією: хроніка
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Коаліція дронів офіційно розпочала роботу в рамках Контактної групи з питань оборони України

17 лютого, 2024 субота
10:42
Війна з Росією На фото: FPV-дрон

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам Коаліції дронів, яка офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України

Про це повідомляє Міноборони України.

Умєров висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БПЛА значно розширюють можливості ЗСУ", - сказав Умєров.

Зазначається, що, окрім Латвії, Великої Британії та України, до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.

  • Велика Британія та Латвія очолили міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
Теги:
Україна
зброя
Міністерство оборони
безпілотник
допомога Україні
зброя для України
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