Коаліція дронів офіційно розпочала роботу в рамках Контактної групи з питань оборони України
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри й висловив вдячність співлідерам Коаліції дронів, яка офіційно стартувала в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України
Про це повідомляє Міноборони України.
Умєров висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю ініціативу.
"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БПЛА значно розширюють можливості ЗСУ", - сказав Умєров.
Зазначається, що, окрім Латвії, Великої Британії та України, до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.
- Велика Британія та Латвія очолили міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, завдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
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