Коаліція дронів офіційно розпочала роботу в рамках Контактної групи з питань оборони України

Про це повідомляє Міноборони України.

Умєров висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та постачання БПЛА значно розширюють можливості ЗСУ", - сказав Умєров.

Зазначається, що, окрім Латвії, Великої Британії та України, до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн.