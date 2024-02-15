БПЛА на 200 млн фунтів: Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України

Про це повідомляється на урядовому сайті Великої Британії.

Британський міністр оборони Грант Шаппс зазначив, що цьогоріч Сполучене Королівство збільшило допомогу Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а 200 млн фунтів стерлінгів виділено на виробництво БПЛА. Це, за його словами, робить країну "найбільшим постачальником безпілотників в Україні".

Водночас у межах цієї коаліції Британія збільшить надання FPV-дронів Україні Заходом.

"Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для розбудови життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників. Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", - сказав Шаппс.

Відомо, що міністр оборони Британії на зустрічі зі своїми колегами з НАТО 15 лютого обговорить "прогрес у підтримці України, нові бойові плани НАТО, нарощування оборонних виробничих потужностей та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні".