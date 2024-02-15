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БПЛА на 200 млн фунтів: Британія та Латвія очолять коаліцію дронів для України

15 лютого, 2024 четвер
16:12
Світ Грант Шаппс

Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників, заявдяки чому держава отримає тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони

Про це повідомляється на урядовому сайті Великої Британії.

Британський міністр оборони Грант Шаппс зазначив, що цьогоріч Сполучене Королівство збільшило допомогу Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а 200 млн фунтів стерлінгів виділено на виробництво БПЛА. Це, за його словами, робить країну "найбільшим постачальником безпілотників в Україні".

Водночас у межах цієї коаліції Британія збільшить надання FPV-дронів Україні Заходом.

"Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю повідомляю, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для розбудови життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників. Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", - сказав Шаппс.

Відомо, що міністр оборони Британії на зустрічі зі своїми колегами з НАТО 15 лютого обговорить "прогрес у підтримці України, нові бойові плани НАТО, нарощування оборонних виробничих потужностей та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні".

  • 14 лютого стало відомо, що міністри оборони країн Північноатлантичного альянсу зустрінуться в Брюсселі в четвер, 15 лютого, для підготовки саміту НАТО у Вашингтоні в липні.
Теги:
Україна
Латвія
Міністерство оборони
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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