Столтенберг озвучив головні теми зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі

Про теми зустрічі розповів на пресконференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Зокрема, міністри обговорять прогрес у нарощуванні виробництва боєприпасів. За словами Столтенберга, за останні кілька місяців НАТО погодило контракти на 10 млрд доларів.

Окрім того, темою обговорення стане питання ресурсного забезпечення нових оборонних планів НАТО. Генеральний секретар пояснив, що "зараз ми випробовуємо ці плани під час навчань Steadfast Defender, найбільших навчань НАТО за десятиліття", у яких беруть участь приблизно 90 000 військовослужбовців з 31 країни – члена Альянсу та Швеції.

Також на порядку денному буде підтримка України з боку НАТО. Столтенберг наголосив, що така підтримка має реальне значення, додавши, що з допомогою Альянсу "відважні українці повернули собі половину захопленої Росією території, відкрили коридор у Чорному морі та завдають великих втрат російським силам". Також він привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу щодо великого нового пакета допомоги. Столтенберг додав, що розраховує на ухвалення закону, в якому передбачено допомогу Києву, Конгресом США, тому що це не благодійність, це інвестиція у нашу власну безпеку.

Оглядаючи зустріч у середу, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг наголосив на історичному прогресі у видатках на оборону. Він нагадав, що торік спостерігали безпрецедентне зростання на 11% у європейських членах Альянсу та Канаді, а цього року він очікує, що 18 членів Альянсу – рекордна кількість – витрачатимуть 2% свого ВВП на оборону.

"Відтоді як у 2014 році було прийнято інвестиційну обіцянку, європейські союзники та Канада виділили понад 600 мільярдів доларів США на оборону, – сказав він, – тому ми досягаємо реального прогресу".