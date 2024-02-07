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У НАТО назвали дату нового засідання "Рамштайну"

7 лютого, 2024 середа
18:33
Війна з Росією Рамштайн

У НАТО розповіли, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"

Про це повідомляється у пресрелізі зустрічі.

Черговий "Рамштайн" відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

"Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США", - йдеться в анонсі.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 18 засідань.  Перша зустріч відбулась у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 23 січня 2024 року, тоді обговорили важливі види озброєння для України, подальшу військову допомогу, а також довгострокову підтримку нашої країни.

Теги:
Світ
Україна
НАТО
допомога Україні
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