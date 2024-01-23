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Розпочалося 18-те засідання у форматі "Рамштайн": Остін закликав надавати більше допомоги Україні

23 січня, 2024 вiвторок
16:54
Війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін на 18-му засіданні "Рамштайну" закликав учасників зустрічі надавати Україні ще більше допомоги

Про це Остін заявив на відкритті онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Будьмо чесні: наша підтримка України в боротьбі з тиранією зробить усі наші країни безпечнішими. Якщо ми втратимо самовладання, якщо ми здригнемося, якщо ми провалимо стримування, інші стануть агресорами. Ми лише викличемо ще більше кровопролиття і ще більше хаосу. Отже, суверенна й безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Ми не повинні вагатися в нашій підтримці України", - сказав Остін.

Очільник Пентагону також закликав групу "копати глибше", аби надати Україні більше систем ППО. За його словами, бій, який веде Україна, "важливий для всіх наших країн".

"Російська армія продовжує знову зазнавати значних жертв, а Україна повернула понад половину суверенної території, захопленої Росією з часу неспровокованого вторгнення", - зауважив він.

Водночас Остін констатував відсутність доказів "неправильного використання або незаконного перенаправлення американського обладнання, наданого Україні".

Глава міноборони США також нагадав учасникам "Рамштайну" про нещодавній пакет допомоги США на суму $250 млн. Він містив 155-мм й 105-мм артилерійські боєприпаси та медичне обладнання.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 17 засідань.  Перша зустріч відбулась у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 22 листопада 2023 року у віртуальному форматі.

Теги:
Світ
Пентагон
США
Ллойд Остін
допомога Україні
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