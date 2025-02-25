Ми не проти членства України в НАТО, але треба бути реалістами, - глава МЗС Туреччини Фідан

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg TV, текст якого розмістили на сайті МЗС Туреччини.

"Ну, ми б не проти, якщо вони хочуть бути членами НАТО, але ми повинні бути дуже реалістами, тому що ми відкрито заявили, що ми за те, щоб Україна була членом НАТО. Це була заява нашого президента, тому це наша офіційна позиція", - зазначив міністр закордонних справ Туреччини.

Він також наголосив, що не впевнений, що попередня адміністрація США також була прихильником вступу України до НАТО.

"Тому я думаю, що нової політики щодо цього немає", – зауважив Фідан.

Він додав, що між Туреччиною, європейськими партнерами та українськими посадовцями тривають дискусії про амбіції України щодо вступу до НАТО.

За словами Фідана, Україна хоче вступити у НАТО тільки для того, щоб побачити гарантію безпеки для себе.

"Бо якщо війна поновиться, то що буде для них гарантією безпеки? Це те, чого вони прагнуть. Я думаю, що зараз гарантія безпеки, щоб не допустити відновлення війни, є одним з головних питань, які ми обговорюємо на переговорах", – зазначив турецький політик.

Нещодавно президент Туреччини Раджеп Ердоган заявив, що протягом минулих трьох років його країна виступала з безпосередніми ініціативами до Росії та України. Він вважає, що Туреччина є ідеальною для перемовин, що, ймовірно, розпочнуться між РФ, Україною та США.



