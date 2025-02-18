Туреччина є ідеальною для перемовин, що, ймовірно, розпочнуться між Росією, Україною та Америкою, - Ердоган

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі.

"Протягом останніх трьох років ми виступали з безпосередніми ініціативами до Росії та України. У цих ініціативах ми щиро намагались бути надійними медіаторами для обох країн, ми отримали конкретні результати. На цьому етапі ми маємо дипломатичну ініціативу, яку розпочав пан Трамп для швидкого закінчення війни шляхом перемовин. Цей підхід збігається з політикою, яку проводить Туреччина останні чотири роки. Фактично стамбульські перемовини створюють опорну точку як платформа, на якій сторони найближче наблизились до домовленостей", - сказав він.

Ердоган зауважив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. А ще вважає, що його країна могла б прийняти можливі перемовини між Україною, США та Росією.

"Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є ідеальною місцем для перемовин, що ймовірно розпочнуться між Росією, Україною та Америкою. Під час перемовин з паном Зеленським я заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Водночас я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру. Вже повинна закінчитись ця війна, що спричинила смерть багатьох невинних та привела до колосальних руйнувань. Також я зазначив, що наша країна продовжуватиме працювати над реалізацією заходів, що мають на меті безпеку судноплавства в Чорному морі. Ці заходи в Чорному морі сприятимуть підвищенню довіри, я щиро вірю в це", - зазначив президент Туреччини.