Рада проголосувала за припинення повноважень нардепки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 246 парламентарів. За словами Железняка, замість Ірини Кормишкіної до Верховної Ради доєднається хтось з інших політиків зі списку "Слуги Народу".

Про Ірину Кормишкіну

У жовтні 2024 року НАБУ і САП повідомили нардепці про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що ВАКС обрав запобіжний захід для Кормишкіної у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У січні 2025 року НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові народної депутатки – Юрію Кормишкіну. Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід – 15 млн грн.