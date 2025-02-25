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Рада проголосувала за припинення повноважень нардепки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Юлія Лаврук
25 лютого, 2025 вiвторок
11:24
Суспільство Ірина Кормишкіна

Верховна Рада у вівторок, 25 лютого, проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Зміст

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 246 парламентарів. За словами Железняка, замість Ірини Кормишкіної до Верховної Ради доєднається хтось з інших політиків зі списку "Слуги Народу".

Про Ірину Кормишкіну

У жовтні 2024 року НАБУ і САП повідомили нардепці про підозру в незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що ВАКС обрав запобіжний захід для Кормишкіної у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У січні 2025 року НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові народної депутатки – Юрію Кормишкіну. Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід – 15 млн грн.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Слуга народу
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