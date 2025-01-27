Незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: її чоловіку-підприємцю обрали запобіжний захід
ВАКС обрав запобіжний захід до чоловіка-бізнесмена народної депутатки Ірини Кормишкіної Юрія - 15 млн грн. Раніше йому оголосили дві підозри
Відповідна онлайн-трансляція засідання Вищого антикорупційного суду опублікована на YouTube.
Нардепку Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн, а її чоловіка Юрія - у легалізації та недекларуванні майна, незаконно набутого дружиною.
Прокурор клопотав про застосування застави в розмірі майже 20 млн грн до Кормишкіна. Також він просив зобов'язати чоловіка не виїжджати без дозволу за межі Миколаївської та Одеської областей, повідомляти про зміну місця проживання та роботи й утриматись від спілкування з низкою осіб.
За словами НАБУ, отримані у власність 20 млн грн народною депутаткою значно перевищують її офіційні доходи. За інформацією слідства, частину коштів вона передала своєму чоловіку в позику, а той придбав за них будинок на Одещині, де проживає подружжя зараз.
Водночас Кормишкін у судді стверджував, що купував будинок не за ці гроші. Як зазначив підприємець, кошти в розмірі майже 20 млн грн він дав у позику своєму бізнес-партнеру.
"У мене була подана декларація, де я вказав, що кошти у 20 мільйонів я позичив Ковалю Володимиру Івановичу, який на той час був депутатом місцевої ради Київщини. Він також відобразив це у своїй декларації", - сказав підозрюваний.
Також Кормишкін розповів у суді, що має потребу виїжджати за кордон для лікування через своє поранення.
"Мені необхідно їздити за межі України, в різні країни світу, в тому числі Австрію, де 1-2 рази на місяць мені проводять маніпуляції зі спиною, знеболюють, щоб я міг ходити. І кожен раз я повертаюся в Україну", - пояснив він.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- 17 жовтня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинній нардепці від "Слуги Народу". За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Далі через юридичну особу вона придбала будинок поблизу Одеси, в якому проживає.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
- Згодом Кім прокоментував своє рішення щодо взяття на поруки нардепки Кормишкіної.
- 23 січня НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові-бізнесмену народної депутатки Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
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