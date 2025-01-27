Незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: її чоловіку-підприємцю обрали запобіжний захід

Відповідна онлайн-трансляція засідання Вищого антикорупційного суду опублікована на YouTube.

Нардепку Кормишкіну підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн, а її чоловіка Юрія - у легалізації та недекларуванні майна, незаконно набутого дружиною.

Прокурор клопотав про застосування застави в розмірі майже 20 млн грн до Кормишкіна. Також він просив зобов'язати чоловіка не виїжджати без дозволу за межі Миколаївської та Одеської областей, повідомляти про зміну місця проживання та роботи й утриматись від спілкування з низкою осіб.

За словами НАБУ, отримані у власність 20 млн грн народною депутаткою значно перевищують її офіційні доходи. За інформацією слідства, частину коштів вона передала своєму чоловіку в позику, а той придбав за них будинок на Одещині, де проживає подружжя зараз.

Водночас Кормишкін у судді стверджував, що купував будинок не за ці гроші. Як зазначив підприємець, кошти в розмірі майже 20 млн грн він дав у позику своєму бізнес-партнеру.

"У мене була подана декларація, де я вказав, що кошти у 20 мільйонів я позичив Ковалю Володимиру Івановичу, який на той час був депутатом місцевої ради Київщини. Він також відобразив це у своїй декларації", - сказав підозрюваний.

Також Кормишкін розповів у суді, що має потребу виїжджати за кордон для лікування через своє поранення.

"Мені необхідно їздити за межі України, в різні країни світу, в тому числі Австрію, де 1-2 рази на місяць мені проводять маніпуляції зі спиною, знеболюють, щоб я міг ходити. І кожен раз я повертаюся в Україну", - пояснив він.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.