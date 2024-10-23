Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки, яку підозрюють в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
САП не уточнює імʼя нардепки, однак наведені факти свідчать про те, що мова йде про Ірину Кормишкіну із фракції "Слуга Народу".
Поручителями нардепки стали Арахамія та Кім.
"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - йдеться в повідомленні.
Підозрювану зобовʼязали виконувати процесуальні обовʼязки протягом двох місяців:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.
Питання стосовно оскарження запобіжного заходу вирішуватимуть після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- 17 жовтня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній нардепці від "Слуги Народу". За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Далі через юридичну особу вона придбала будинок поблизу Одеси, у якому проживає.
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