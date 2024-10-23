Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
19:09
Суспільство Давид Арахамія

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народної депутатки, яку підозрюють в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн у вигляді особистої поруки. Поручителями стали очільник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Зміст

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не уточнює імʼя нардепки, однак наведені факти свідчать про те, що мова йде про Ірину Кормишкіну із фракції "Слуга Народу".

Поручителями нардепки стали Арахамія та Кім.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - йдеться в повідомленні.

Підозрювану зобовʼязали виконувати процесуальні обовʼязки протягом двох місяців: 

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Питання стосовно оскарження запобіжного заходу вирішуватимуть після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.

  • 17 жовтня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній нардепці від "Слуги Народу". За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Далі через юридичну особу вона придбала будинок поблизу Одеси, у якому проживає.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
НАБУ
Слуга народу
Давид Арахамія
Віталій Кім
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
Вірменія
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС
путін і Моді
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
Сі Цзіньпін, Моді та Гуттереш обговорили з Путіним війну в Україні на саміті БРІКС у Казані
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 44.45
    Продаж 45.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
19:49
Німеччина уряд
МЗС Німеччини викликало дипломата КНДР через відправлення північнокорейських військових у РФ
19:47
Ексклюзив
Фіктивні інвалідності: що загрожує Крупі та як слідство може стягнути неправомірно виплачені кошти, - пояснює юрист Центру протидії корупції Колюхов
19:35
Оновлено
Європарламент
ЄС остаточно підтримав позику Україні до €35 млрд з використанням російських активів
19:32
OPINION
Стійкість нації: демографічні виклики та майбутнє України
19:32
прапор Білорусі
У Білорусі двох українців засудили до 20 років за нібито підготовку до терактів
19:21
Віктор Орбан
Орбан заявив, що ЄС прагне втягнути Угорщину у війну в Україні
19:17
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація ввечері 23 жовтня
19:14
Оновлено
теракт Турція
У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії: 4 людини загинули, є поранені
19:10
Ексклюзив
Росіяни збираються використовувати війська КНДР в якості штурмової піхоти, - Defense Express
19:04
Міністерство оборони
Міноборони почало приймати онлайн заявки на кодифікацію нових зразків озброєння
18:58
Іван Юрич, Рома
"Треба з’їсти суперника": тренер "Роми" зробив амбітну заяву напередодні матчу з "Динамо"
18:55
Оновлено
Нікополь
РФ протягом дня 20 разів атакувала Нікопольщину: поранено 4 людей
18:29
Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:23
Марія Захарова
Росія пообіцяла "жорстку реакцію", якщо Південна Корея втрутиться у війну в Україні
18:16
Письменник і військовий Вишебаба пояснив, чому важливо спілкуватися українською за кордоном
18:07
Харків отримає 35 млн євро від ЄБРР на підтримку критичної інфраструктури
18:02
OPINION
А навіщо ліквідовувати МСЕК?
17:44
червоний хрест гумдопомога
РФ зруйнувала офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині
17:44
Оновлено
БРІКС
В одному з пунктів декларації саміту БРІКС згадали про Україну: в МЗС відреагували
17:31
Херсонська область
На Херсонщині через обстріли РФ загинули дві людини
17:26
Ексклюзив
НАТО
В Європі не знають як реагувати й діяти через залучення Росією військ КНДР у війні проти України, - кореспондентка Висоцька
17:26
Кабмін
Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств на "критичність" для бронювання від мобілізації
17:20
Олег Синєгубов
У Харківській ОВА заявили про зниження темпів евакуації з Куп'янщини: росіяни бʼють по переправах
16:59
Тібо Куртуа і Андрій Лунін (позаду)
Головний конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа травмувався перед матчем з "Барселоною"
16:57
Служба безпеки України
У Полтаві затримали двох юнаків, які підпалювали службові авто Сил оборони
16:56
ЗСУ
На фронті від початку доби сталося 79 боєзіткнень: окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках
16:51
евакуація
З Мирнограда на Донеччині евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишається 59, - голова ОВА Філашкін
16:43
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві, - експерт-міжнародник Краєв
16:42
З тимчасово окупованих територій повернули ще шість дітей
16:36
Огляд
гроші родини Крупи
Торговці інвалідністю: як корупційні скандали у МСЕК призвели до скликання РНБО і ліквідації структури
16:31
Сергій Долганський, Ворскла
"Ворскла" звільнила Долганського з посади головного тренера
16:31
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
РФ, ймовірно, взяла тактичну паузу на Донеччині, - ОТУ "Луганськ"
16:19
Лукашенко
Лукашенко оголосив про намір балотуватися на виборах президента Білорусі у 2025 році
16:19
Ексклюзив
Серйозна загроза: військовослужбовець Тимочко припустив, як РФ може задіяти солдатів КНДР у війні проти України
16:03
Військові облігації
У Дії зʼявилися військові облігації Авдіївка й Дебальцеве
16:00
OPINION
Досить інфантилізму
15:58
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддавати Україні соцвиплати для біженців у Німеччині
15:47
електроенергія
Через ворожі обстріли та техпорушення знеструмлено 543 населені пункти: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
15:46
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV