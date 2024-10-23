Арахамія та Кім взяли на поруки нардепку, підозрювану в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

САП не уточнює імʼя нардепки, однак наведені факти свідчать про те, що мова йде про Ірину Кормишкіну із фракції "Слуга Народу".

Поручителями нардепки стали Арахамія та Кім.

"23 жовтня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до народного депутата України, яка підозрюється у незаконному збагаченні, запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями суд визначив двох осіб: голову фракції Верховної Ради України Д. Арахамію та голову однієї з обласних військових адміністрацій В. Кіма", - йдеться в повідомленні.

Підозрювану зобовʼязали виконувати процесуальні обовʼязки протягом двох місяців:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Питання стосовно оскарження запобіжного заходу вирішуватимуть після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.