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Головна Кримінал Нардепці від "Слуги Народу" оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Нардепці від "Слуги Народу" оголосили підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Ольга Бабишена
17 жовтня, 2024 четвер
19:53
Кримінал рада слуга народу

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень чинній нардепці від "Слуги Народу"

Зміст

Про це інформують САП і НАБУ

За даними слідства, у 2021-2022 роках депутатка стала власницею активів, які більш як на 20 млн грн перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Далі через юридичну особу вона придбала будинок поблизу Одеси, у якому проживає.

"Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда, посилаючись на джерела у правоохоронних органах вказує, що йдеться про народну депутатку від партії "Слуга Народу" Ірину Аллахвердієву (Кормишкіну). 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше до суду скерували справу щодо чинного народного депутата від "Слуги Народу", якого обвинувачують у незаконному збагаченні на 11 млн грн. 
Теги:
Суспільство
Україна
НАБУ
Слуга народу
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