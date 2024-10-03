Нардепа від "Слуги Народу" судитимуть за незаконне збагачення на 11 млн грн

Про це інформує НАБУ.

За даними слідства, нардеп у 2020-2021 рр. став власником активів загальною вартістю 25 млн грн, втім, його офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

"Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн. Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz. Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Підозру нардепові оголосили 2 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, йдеться про нардепа від "Слуги Народу" Андрія Клочка.

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