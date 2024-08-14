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Голові АМКУ Кириленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн

Юлія Лаврук
14 серпня, 2024 середа
12:42
Кримінал

НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації

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Про це повідомляє НАБУ та САП.

Слідство встановило, що протягом 2020-2023 років підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Зокрема йдеться про: 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. 

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. При цьому, як зазначили у САП, законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок. 

Окрім цього, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Дії кваліфіковані за ст. 368-5 КК України "незаконне збагачення" та ч. 2 ст. 366-2 КК України "декларування недостовірної інформації".

Зазначимо, що НАБУ та САП не уточнили імені підозрюваного, проте Центр протидії корупції та народний депутат Ярослав Железняк зазначили, що йдеться про Павла Кириленка.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

У березні цього року НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації".

Кримінальне провадження розпочали 22 березня - наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

Теги:
Україна
корупція в Україні
Антимонопольний комітет
НАБУ
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