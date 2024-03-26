НАБУ та САП відкрили провадження щодо голови АМКУ за підозрою у незаконному збагаченні
НАБУ та САП розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями "незаконне збагачення" та "декларування недостовірної інформації" після розслідування "Схем"
Про це повідомляє "Радіо Свобода", яка отримала від САП відповідь на запит.
Зазначається, що кримінальне провадження розпочали 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.
Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.
Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".
"Прокурорами СВП та детективами НАБУ за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", - йдеться у відповіді САП на запит.
При цьому мінімальна санкція ст. 366-2 ККУ "декларування недостовірної інформації" передбачає штраф, максимальна – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Покарання за ст. 368-5 Кримінального кодексу "незаконне збагачення" передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Павло Кириленко закінчив у 2008 році Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого та працював у прокуратурі Донецької області та Генпрокуратурі. Згодом у Військовій прокуратурі. Також навчався у НУ "Львівська політехніка". У 2019 році призначений головою Донецької ОДА. У 2023 році призначений головою АМКУ.
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