НАБУ та САП відкрили провадження щодо голови АМКУ за підозрою у незаконному збагаченні

Про це повідомляє "Радіо Свобода", яка отримала від САП відповідь на запит.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочали 22 березня – наступного дня після виходу матеріалу "Схем" ("Радіо Свобода"), в якому розслідувачі виявили, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини.

Журналісти з’ясували, що ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно. При цьому, посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина, додають "Схеми".

"Прокурорами СВП та детективами НАБУ за результатами опрацювання інформації, оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України", - йдеться у відповіді САП на запит.

При цьому мінімальна санкція ст. 366-2 ККУ "декларування недостовірної інформації" передбачає штраф, максимальна – позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Покарання за ст. 368-5 Кримінального кодексу "незаконне збагачення" передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Павло Кириленко закінчив у 2008 році Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого та працював у прокуратурі Донецької області та Генпрокуратурі. Згодом у Військовій прокуратурі. Також навчався у НУ "Львівська політехніка". У 2019 році призначений головою Донецької ОДА. У 2023 році призначений головою АМКУ.