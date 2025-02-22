Збройні сили і поліція Німеччини розслідують ще один можливий випадок диверсії на військовому кораблі

Про це повідомляє Tagesschau.

Після повернення до порту військово-морської бази у Вільгельмсгафені, що на узбережжі Нижньої Саксонії, фрегат ВМС Німеччини, імовірно, став мішенню диверсантів. Слідчі встановили, що невідомі намагалися забруднити систему питної води судна, заливши до неї десятки літрів відпрацьованої нафти.

Заповнення системи питною водою було доручено приватній компанії з Нижньої Саксонії. Однак джерела виключають можливість технічної помилки, яка могла б призвести до випадкового забруднення резервуарів. На щастя, забруднення виявили на ранньому етапі, що дозволило уникнути серйозних наслідків. Водночас очищення всіх систем корабля могло б зайняти значний час.

У Міністерстві оборони ФРН підтвердили, що 20 лютого було зафіксовано "можливий інцидент, пов'язаний із безпекою на військово-морському арсеналі у Вільгельмсгафені". Фрегат *Hessen* перебуває в порту для планового технічного обслуговування.

За словами речника відомства, обставини інциденту наразі розслідують військові та цивільні слідчі органи. Розслідування також ведуть поліція Вільгельмсгафена та Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD).

Минулого тижня інспектор Військово-морського флоту Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що німецькі ВМС стали об’єктом диверсій. За його словами, "ми вже спостерігали випадки саботажу в більш ніж одному підрозділі", через що на верфях було посилено заходи безпеки.

Каак також попередив, що спроби диверсій можуть відбуватися не лише на кораблях, а й на території військово-морських баз.