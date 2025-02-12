Диверсанти пошкодили військові кораблі у Німеччині, у ВМС заявили про загрозу з боку РФ
За словами начальника ВМС Німеччини Яна Крістіана Каака, диверсанти пошкодили кораблі німецької армії. Також зафіксовано спроби проникнення на бази, внаслідок чого командувач попереджає про загрозу з боку РФ
Про це повідомляє ntv.
"Більш ніж в одному випадку диверсанти завдавали цілеспрямованих пошкоджень військовим кораблям у Німеччині. Відбувається знищення, тобто диверсія, на більш ніж одній одиниці", - заявив командувач Військово-морських сил країни Ян Крістіан Каак.
Інспектор прямо не підтвердив інформацію ЗМІ, чи інцидент стосується корвета "Емден". Корабель поки не належить ВМС.
Згідно з повідомленням, перевірка в січні виявила, що кілька кілограмів металевої стружки було скинуто в силову установку військового корабля. Якби його не помітили, це могло б завдати значної шкоди. Відповідаючи на запитання, представник верфі Blohm+Voss сказав дослідницькій мережі, що вони не нададуть жодної інформації.
Каак сказав, що крім спроб саботажу на кораблях ВМС, були випадки вторгнень на військово-морські бази з суші та моря, а також "спроби наблизитися" до солдатів, які поверталися додому.
"Наша оцінка: вони випробовують нас. Вони намагаються розладнати наше суспільство, як на національному рівні, так і в альянсі. І, можливо, створюють основу для подальших активних військових дій", - сказав віцеадмірал.
За словами Каака, загроза з боку Росії зростає, і є більш актуальною на початку 2025 року, ніж це було два роки тому.
"Експерти та розвідувальні агентства погоджуються, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", — сказав Каак.
- Садгірський районний суд міста Чернівці визнав трьох громадян винними у диверсії.
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