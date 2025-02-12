Диверсанти пошкодили військові кораблі у Німеччині, у ВМС заявили про загрозу з боку РФ

Про це повідомляє ntv.

"Більш ніж в одному випадку диверсанти завдавали цілеспрямованих пошкоджень військовим кораблям у Німеччині. Відбувається знищення, тобто диверсія, на більш ніж одній одиниці", - заявив командувач Військово-морських сил країни Ян Крістіан Каак.

Інспектор прямо не підтвердив інформацію ЗМІ, чи інцидент стосується корвета "Емден". Корабель поки не належить ВМС.

Згідно з повідомленням, перевірка в січні виявила, що кілька кілограмів металевої стружки було скинуто в силову установку військового корабля. Якби його не помітили, це могло б завдати значної шкоди. Відповідаючи на запитання, представник верфі Blohm+Voss сказав дослідницькій мережі, що вони не нададуть жодної інформації.

Каак сказав, що крім спроб саботажу на кораблях ВМС, були випадки вторгнень на військово-морські бази з суші та моря, а також "спроби наблизитися" до солдатів, які поверталися додому.

"Наша оцінка: вони випробовують нас. Вони намагаються розладнати наше суспільство, як на національному рівні, так і в альянсі. І, можливо, створюють основу для подальших активних військових дій", - сказав віцеадмірал.

За словами Каака, загроза з боку Росії зростає, і є більш актуальною на початку 2025 року, ніж це було два роки тому.

"Експерти та розвідувальні агентства погоджуються, що Росія буде в змозі шукати конфлікту з НАТО з 2029 року", — сказав Каак.