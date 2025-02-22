У бразильському місті Бурітікупу через ерозію ґрунт утворились гігантські воронки: влада оголосила надзвичайний стан
У бразильському місті Бурітікупу, розташованому в штаті Мараньян, оголосили надзвичайний стан через величезні карстові провалля, що утворились унаслідок ерозії ґрунту. Під загрозою опинились сотні будинків й 1200 місцевих мешканців
Про це інформує The Guardian.
Внаслідок ерозії ґрунтів у місті вже зруйновано кілька будинків, і близько 1200 із 55 тис. мешканців можуть залишитися без даху над головою через розширення небезпечних воронок.
"За останні кілька місяців розміри воронки збільшилися в геометричній прогресії, значно наблизившись до житлових будинків", - йдеться у повідомленні міської влади.
У виданні пояснили, що ця ситуація є наслідком 30-річної проблеми з ерозією, що триває в Бурітікупу, де піщані ґрунти руйнуються через дощі, надмірну вирубку лісів та неналежно сплановане будівництво.
У Бразилії такі ерозії називають "voçoroca", що в індіанській культурі означає "розривати землю".
За словами Марселіно Фаріаса, географа і професора Федерального університету Мараньяо, проблема загострюється в періоди сильних дощів, таких як нинішній.
Секретар з питань громадських робіт міста Бурітікупу, інженер Лукас Консейсао визнав, що муніципалітет не має можливостей для розв'язання цієї складної проблеми.
"Ці проблеми варіюються від процесів ерозії до відселення людей, які перебувають у зоні ризику", - зазначив він.
- У неділю, 9 січня, в провінції Сичуань на південно-західному заході Китаю стався зсув ґрунту, унаслідок якого засипало 10 будинків. Щонайменше 1 людина загинула, 28 - вважаються зниклими безвісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе