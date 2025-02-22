У бразильському місті Бурітікупу через ерозію ґрунт утворились гігантські воронки: влада оголосила надзвичайний стан

Про це інформує The Guardian.

Внаслідок ерозії ґрунтів у місті вже зруйновано кілька будинків, і близько 1200 із 55 тис. мешканців можуть залишитися без даху над головою через розширення небезпечних воронок.

"За останні кілька місяців розміри воронки збільшилися в геометричній прогресії, значно наблизившись до житлових будинків", - йдеться у повідомленні міської влади.

У виданні пояснили, що ця ситуація є наслідком 30-річної проблеми з ерозією, що триває в Бурітікупу, де піщані ґрунти руйнуються через дощі, надмірну вирубку лісів та неналежно сплановане будівництво.

У Бразилії такі ерозії називають "voçoroca", що в індіанській культурі означає "розривати землю".

За словами Марселіно Фаріаса, географа і професора Федерального університету Мараньяо, проблема загострюється в періоди сильних дощів, таких як нинішній.

Секретар з питань громадських робіт міста Бурітікупу, інженер Лукас Консейсао визнав, що муніципалітет не має можливостей для розв'язання цієї складної проблеми.

"Ці проблеми варіюються від процесів ерозії до відселення людей, які перебувають у зоні ризику", - зазначив він.