У Китаї стався зсув, унаслідок якого 10 будинків засипало шаром ґрунту: загинула людина, 28 - зникли безвісти
У суботу, 9 січня, в провінції Сичуань на південно-західному заході Китаю стався зсув ґрунту, унаслідок якого засипало 10 будинків. Щонайменше 1 людина загинула, 28 - вважаються зниклими безвісти
Про це інформує BBC.
Зсув стався об 11:50 за місцевим часом (05:50 за Київським часом), засипавши 10 житлових будинків, в результаті чого кілька мешканців виявилися заблокованими. Двох людей вдалося врятувати. На місце події терміново скерували рятувальні команди, і було створено командний центр для керування ситуацією.
Президент Китаю Сі Цзіньпін розпорядився розпочати "тотальний" порятунок людей. Він наказав місцевій владі зробити "все можливе для пошуку і порятунку зниклих безвісти, мінімізації жертв і належної ліквідації наслідків".
Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь додатково попросив провести розслідування потенційних ризиків геологічної небезпеки в прилеглих районах.
Згідно із заявою міністерства з надзвичайних ситуацій Китаю, сотні рятувальників продовжують пошуки зниклих, водночас близько 200 людей були евакуйовані.
Уряд також виділив 50 млн юанів (близько 6,9 млн доларів) для відновлення інфраструктури та поліпшення надання комунальних послуг у постраждалих районах
- Наприкінці листопада 2024 року 15 людей загинули і щонайменше 100 вважались зниклими безвісти унаслідок зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами, в східній частині Уганди.
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