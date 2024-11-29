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П’ятнадцять людей загинули і щонайменше сто вважаються зниклими безвісти внаслідок зсуву ґрунту в Уганді

Катерина Ганжа
29 листопада, 2024 п'ятниця
06:29
Світ

П'ятнадцять людей загинули і щонайменше сто вважаються зниклими безвісти унаслідок зсуву ґрунту, спричиненого сильними дощами, в східній частині Уганди

Зміст

Про це повідомляє Reuters. 

Зсув стався в середу в районі Буламбулі, приблизно за 300 км на схід від столиці Уганди Кампали.

За інформацією Червоного Хреста, щонайменше 40 домогосподарств були повністю поховані під землею. Деякі пошкодило частково. 

Як повідомив речник Офісу прем'єр-міністра, наразі відомо про 15 загиблих, втім жертв може бути значно більше. Понад сто людей у восьми селах вважаються зниклими безвісти. 

За його словами, всі мости в цьому районі були знесені, а дороги затоплені водою. Це створює перешкоди для проведення рятувальних операцій. 

Із жовтня Уганда потерпає від сильних дощів, які спричинили масштабні повені та зсуви ґрунту в деяких районах. За інформацією Національного управління автомобільних доріг Уганди і поліції, річка Ніл, головна течія якої протікає територією Уганди, вийшла з берегів і затопила шосе, що з'єднує Кампалу з північним заходом країни. 

  • В Уганді внаслідок удару блискавки по табору з біженцями загинуло щонайменше 13 дітей та один дорослий, ще понад 30 людей зазнали поранень.
Теги:
Новини
негода
Африка
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