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В Уганді блискавка влучила у табір біженців: загинуло 13 дітей

Світлана Кравченко
4 листопада, 2024 понедiлок
10:48
Світ блискавка

В Уганді внаслідок удару блискавки по табору з біженцями загинуло щонайменше 13 дітей та один дорослий, ще понад 30 людей зазнали поранень

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Про це пише BBC із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.

Блискавка влучила у місцевість, де проживають понад 80 тисяч біженців, переважно з Південного Судану. 

За даними джерела, блискавка влучила у церкву, де проходила служба.

У поліції повідомили, що вбитому дорослому був 21 рік, однак вік загиблих дітей не назвали. Крім того, у місті постраждали ще щонайменше 34 людини.

  • 2 червня на заході до Дня захисту дітей в чеському Ліберці під час грози блискавка вдарила в дерево, під яким ховались відвідувачі. У результаті постраждали 20 людей.
Теги:
Новини
Африка
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