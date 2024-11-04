В Уганді блискавка влучила у табір біженців: загинуло 13 дітей
В Уганді внаслідок удару блискавки по табору з біженцями загинуло щонайменше 13 дітей та один дорослий, ще понад 30 людей зазнали поранень
Про це пише BBC із посиланням на місцеву поліцію.
Зазначається, що інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.
Блискавка влучила у місцевість, де проживають понад 80 тисяч біженців, переважно з Південного Судану.
За даними джерела, блискавка влучила у церкву, де проходила служба.
У поліції повідомили, що вбитому дорослому був 21 рік, однак вік загиблих дітей не назвали. Крім того, у місті постраждали ще щонайменше 34 людини.
- 2 червня на заході до Дня захисту дітей в чеському Ліберці під час грози блискавка вдарила в дерево, під яким ховались відвідувачі. У результаті постраждали 20 людей.
- Актуальне
- Важливе