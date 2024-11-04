В Уганді блискавка влучила у табір біженців: загинуло 13 дітей

Про це пише BBC із посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що інцидент стався у таборі Палабек у Ламво на північному сході країни. Нещодавно в цьому районі пройшли сильні дощі з громом і блискавками.

Блискавка влучила у місцевість, де проживають понад 80 тисяч біженців, переважно з Південного Судану.

За даними джерела, блискавка влучила у церкву, де проходила служба.

У поліції повідомили, що вбитому дорослому був 21 рік, однак вік загиблих дітей не назвали. Крім того, у місті постраждали ще щонайменше 34 людини.