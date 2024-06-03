У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей

Про це повідомляє Novinky.

Святкування розпочалося о 14:00 у замковому парку у районі Вратіславіце міста Ліберець. У рамках заходу мали відбутися традиційні дитячі розваги та концерт.

На свято зібралося кілька сотень людей, але через дощ частина з них пішла, а частина сховалася під деревом, в яке близько 15:30 вдарила блискавка.

За словами очевидців, після удару блискавки люди попадали на землю.

Рятувальники зареєстрували 20 постраждалих, 17 з них, у тому числі 10 дітей у віці від 2 до 16 років, опинилися в лікарні в Ліберці, 2 - в сусідньому Яблонець-над-Нісою, а один був перевезений вертольотом до лікарні в Мотолі в Празі. Рятувальникам довелося реанімувати кількох людей на місці події.

Серед травм - серцева аритмія, легкі опіки та неврологічні травми, пов'язані з тимчасовою обмеженою рухливістю кінцівок.