У Чехії під час свята до Дня захисту дітей блискавка влучила в дерево: постраждали 20 людей
У неділю, 2 червня, на заході до Дня захисту дітей в чеському Ліберці під час грози блискавка вдарила в дерево, під яким ховались люди
Про це повідомляє Novinky.
Святкування розпочалося о 14:00 у замковому парку у районі Вратіславіце міста Ліберець. У рамках заходу мали відбутися традиційні дитячі розваги та концерт.
На свято зібралося кілька сотень людей, але через дощ частина з них пішла, а частина сховалася під деревом, в яке близько 15:30 вдарила блискавка.
За словами очевидців, після удару блискавки люди попадали на землю.
Рятувальники зареєстрували 20 постраждалих, 17 з них, у тому числі 10 дітей у віці від 2 до 16 років, опинилися в лікарні в Ліберці, 2 - в сусідньому Яблонець-над-Нісою, а один був перевезений вертольотом до лікарні в Мотолі в Празі. Рятувальникам довелося реанімувати кількох людей на місці події.
Серед травм - серцева аритмія, легкі опіки та неврологічні травми, пов'язані з тимчасовою обмеженою рухливістю кінцівок.
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У неділю, 2 червня, під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув.
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