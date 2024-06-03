У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот

Про це повідомляє Reuters.

За даними військово-повітряних сил Португалії, того дня зіткнулися два з шести літаків, які брали участь в авіашоу Бежа в португальському регіоні Алентежу.

Відео зафіксувало момент, коли літаки злетіли, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі. Повідомляється, що літак отримав серйозні пошкодження хвостової частини, через що він втратив контроль і впав.

Капітан ВПС Патрісія Фернандес підтвердила, що один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення. За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту.

Після зіткнення повітряні сили Португалії скасували Beja AirShow – найбільший авіафестиваль у країні.