У Португалії на авіашоу зіткнулися два літаки: загинув пілот
У неділю, 2 червня, під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки для виконання трюків. У результаті іспанський пілот одного з літаків загинув
Про це повідомляє Reuters.
За даними військово-повітряних сил Португалії, того дня зіткнулися два з шести літаків, які брали участь в авіашоу Бежа в португальському регіоні Алентежу.
Відео зафіксувало момент, коли літаки злетіли, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі. Повідомляється, що літак отримав серйозні пошкодження хвостової частини, через що він втратив контроль і впав.
Капітан ВПС Патрісія Фернандес підтвердила, що один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення. За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту.
Після зіткнення повітряні сили Португалії скасували Beja AirShow – найбільший авіафестиваль у країні.
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