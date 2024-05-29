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У США розбився новий військовий літак F-35

29 травня, 2024 середа
03:24
Світ винищувач F-35

У вівторок, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико

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Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. 

Американський чиновник заявив, що літак був новим F-35 і належить Корпусу морської піхоти США. 

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа. Пожежники загасили загоряння.

  • У вівторок, 30 квітня, поблизу авіабази Холломан у штаті Нью-Мексико розбився винищувач F-16 військово-повітряних сил Сполучених Штатів.
  • 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї, але пілот встиг катапультуватися.
Теги:
авіакатастрофа
США
Військові новини
Авіація
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