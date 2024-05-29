У США розбився новий військовий літак F-35
У вівторок, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико
Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.
Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами.
Американський чиновник заявив, що літак був новим F-35 і належить Корпусу морської піхоти США.
Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа. Пожежники загасили загоряння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе