У США розбився новий військовий літак F-35

Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами.

Американський чиновник заявив, що літак був новим F-35 і належить Корпусу морської піхоти США.

Керував літаком пілот Агентства з управління оборонними контрактами, який перевозив F-35 з заводу компанії Lockheed для передачі в експлуатацію, коли сталася катастрофа. Пожежники загасили загоряння.