Американський винищувач F-16 впав у воду в Південній Кореї, - ЗМІ

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на місцеві ЗМІ та обізнані анонімні джерела.

Близько 8:40 ранку винищувач впав у води поблизу Гунсана, що за 274 км на південь від Сеула.

Зазначається, що у Гансані розташована авіабаза ВПС США Кунсан, на якій працюють літаки F-16.

"Винищувач впав у воду, а врятований пілот у безпеці", - сказало джерело.