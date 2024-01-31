Американський винищувач F-16 впав у воду в Південній Кореї, - ЗМІ
31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї, але пілот встиг катапультуватися
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на місцеві ЗМІ та обізнані анонімні джерела.
Близько 8:40 ранку винищувач впав у води поблизу Гунсана, що за 274 км на південь від Сеула.
Зазначається, що у Гансані розташована авіабаза ВПС США Кунсан, на якій працюють літаки F-16.
"Винищувач впав у воду, а врятований пілот у безпеці", - сказало джерело.
- У понеділок, 20 листопада, літак ВМС США вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях й опинився частково підтопленим, потрапивши на мілководдя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе