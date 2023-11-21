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Американський військовий літак впав на мілководдя на Гаваях

21 листопада, 2023 вiвторок
07:39
Світ літак США

У понеділок, 20 листопада, літак ВМС США вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях й опинився частково підтопленим, потрапивши на мілководдя

Про це пише Hawaii News Now.

“Великий американський військовий літак потрапив на мілководдя затоки Канеоху після того, як перелетів посадкову смугу на базі морських піхотинців на Гаваях”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інцидент стався під час посадки літака P-8 "Посейдон". Після падіння його можна було побачити частково зануреним на мілководді.

Влада підтвердила, що на борту літака було дев'ять людей. Усі вони дісталися до берега неушкодженими. За словами військових, у той час екіпаж проводив звичайне навчання.

Експерт з авіабудування Пітер Форман уточнив, що злітно-посадкова смуга в Канеохе коротша, а також погана погода та вітер також могли зіграти свою роль.

"Пілот, ймовірно, не поставив літак на злітно-посадковій смузі, де він хотів. Це, ймовірно, комбінація всіх цих факторів разом", - сказав Форман.

Розслідування інциденту досі триває.

Довідково: Boeing P8 Poseidon - військовий літак спостереження та патрулювання. Заснований на цивільному Boeing 737-800ERX. У ньому подовжений фюзеляж, нові крило та хвостове оперення, а також удосконалена система радіоелектронного обладнання. Літак надійшов на озброєння ВМС США у 2013 році. Він також використовується ВМС Австралії, Індії, Великобританії та Норвегії.

  • Також уночі 10 листопада під час тренувань літак військово-повітряних сил США потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. Унаслідок цього загинули 5 військових.
військові
авіакатастрофа
США
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