Військовий літак США розбився над Середземним морем під час тренувань

Про це пише Daily Mail.

Згідно з повідомленням Європейського Командування Збройних сил США (EUCOM), літак проводив навчальні вправи, а згодом сталися "аварійні обставини, що призвели до падіння".

Водночас влада не назвала кількість постраждалих, "з поваги до сімей". Однак там наголосили, що літак не розбився в результаті будь-якої атаки.

"З поваги до постраждалих сімей ми наразі не будемо оприлюднювати подальшу інформацію про залучений персонал. Причини інциденту на навчанні наразі з’ясовуються. Однак ми можемо точно сказати, що виліт літака був суто навчальним і жодних ознак ворожої діяльності немає", - йдеться у заяві EUCOM.

Напередодні, 3 листопада, EUCOM оголосило, що три дні військово-морських навчань відбулися в Середземному морі, де з початку війни Ізраїлю та ХАМАСу розташувалися дві авіаносні ударні групи. У цих навчаннях взяли участь 11 000 військових.