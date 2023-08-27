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Біля узбережжя Австралії під час навчань розбився військовий літак США

27 серпня, 2023 неділя
09:37
Світ літаки США

Американський літак розбився під час військових навчань на території австралійського острова Мелвілл. На його борту перебували 23 військовослужбовці

Про це пише The Guardian.

Поліція встановила, що літак Boeing MV-22B Osprey упав під час спільних навчань Австралії та Філіппін. Згідно з попередніми даними, під час інциденту на борту перебували 23 військовослужбовці Сполучених Штатів, а члени сил оборони Австралії не були залучені.

На місце аварії направили рятувальний гелікоптер CareFlight і поліцію. Одну людину доставили ​​до лікарні Дарвіна в критичному стані, ще двоє перебувають у стабільному стані.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз заявив, що це був трагічний випадок.

"Міністерство оборони дуже активно реагує на інциденти та забезпечує надання будь-якої підтримки та допомоги в цей момент", - сказав він.

Зазначається, що зараз в місті Дарвіні, що знаходиться поруч, дислокується близько 150 морських піхотинців США.

  • Також напередодні США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі.
Австралія
Філіппіни
авіакатастрофа
США
Військові новини
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