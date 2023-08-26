США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання
США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південнокитайському морі
Про це повідомляє видання Kyodo.
Навчання чотирьох країн почалися після того, як на початку серпня судно китайської берегової охорони обстріляло з водомета зафрахтований філіппінськими військовими катери в Південнокитайському морі.
Повідомляється, що у навчаннях взяли участь найбільший есмінець морських сил самооборони Японії Izumo та есмінець Samidare. Крім того, в навчаннях брали участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, десантний австралійський корабель Canberra, фрегат Anzac, а також винищувачі F-35A і десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.
Також зазначається, що головною метою навчань є зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
За словами джерел, близьких до уряду Японії, спільні навчання були заплановані як тристоронні, оскільки Філіппіни планували відмовитися від участі в них.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 2 серпня, стартували російські військово-морські навчання "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі. Для цього залучено понад 30 бойових кораблів і катерів.
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