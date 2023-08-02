Росія розпочала військово-морські навчання у Балтійському морі
У середу, 2 серпня, стартували російські військово-морські навчання "Океанський щит - 2023" у Балтійському морі. Для цього залучено понад 30 бойових кораблів і катерів
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.
"З 2 серпня у акваторії Балтійського моря під керівництвом головнокомандувача Військово-Морського Флоту адмірала Миколи Євменова проводиться військово-морське навчання "Океанський щит-2023", - йдеться у повідомленні.
За даними міноборони, будуть відпрацьовані заходи щодо захисту морських комунікацій, перевезення військ та військового вантажу, а також забезпечення оборони морського узбережжя. Загалом планується виконати понад 200 бойових вправ, в тому числі з практичним застосуванням зброї.
Зазначається, що для навчання залучено понад 30 бойових кораблів і катерів, 20 суден, 30 літальних апаратів морської авіації та повітряно-космічних сил Росії, близько 6 тисяч військовослужбовців.
"Після завершення навчання кораблі здійснять міжфлотські переходи до пунктів постійного базування, а авіація повернеться на свої аеродроми", - додали у повідомленні.
- У липні Росія та Китай провели спільні військові навчання під назвою "Північ/Взаємодія-2023" у Японському морі, в рамках яких братимуть участь військово-морські та повітряні сили обох країн.
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