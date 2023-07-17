Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Китай і Росія розпочали спільні військові навчання у Японському морі

Китай і Росія розпочали спільні військові навчання у Японському морі

17 липня, 2023 понедiлок
06:20
Світ Китай та росія

Росія та Китай проведуть спільні військові навчання під назвою "Північ/Взаємодія-2023" у Японському морі, в рамках яких братимуть участь військово-морські та повітряні сили обох країн

Про це пише Reuters.

Відповідно до повідомлення міністерства оборони Китаю, їхня військово-морська флотилія 16 липня покинула східний порт "Циндао", щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі в ході спільних навчань, спрямованих на "захист безпеки стратегічних водних шляхів".

Китайська флотилія складається з п'яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів.

Зазначається, що навчання під кодовою назвою "Північ/Взаємодія-2023" знаменують посилення військового співробітництва між Китаєм і Росією після вторгнення Москви в Україну та проводяться, оскільки Пекін продовжує відкидати заклики США відновити військову комунікацію. У міністерстві оборони КНР повідомили, що спільні з РФ навчання проведуть у Японському морі.

Уточнюється, що вперше участь у навчаннях братимуть одразу два російські військові кораблі "Громкий" і "Совершенный".

Reuters нагадали, що напередодні начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі провів відеодзвінок із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, під час якого сторони підтвердили зобов’язання зміцнювати військові зв’язки.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України.

26 червня у Китаї висловили підтримку Росії у забезпеченні стабільності та розвитку країни, коментуючи інцидент з ПВК Вагнера, яка намагалася повстати проти Кремля.

Згодом посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.

Росія
Китай
російська армія
Читайте також:
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
16 липня, 2023 неділя
Чи зробить Путін подарунок Гаазі на день Незалежності України?
Ганна Маляр
16 липня, 2023 неділя
Окупанти пішли в наступ у напрямку Куп'янська на Харківщині, - Маляр
путін
15 липня, 2023 субота
Цілі Путіна у війні вже спрямовані на його виживання, - дипломат Брайза
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
17 липня
08:24
Ракетоносій "калібрів"
Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії, на них – до 12 "калібрів"
08:24
Оновлено
Кримський міст
Вибухи на Кримському мосту: "влада" заявила про "надзвичайну подію", рух зупинений, двоє загиблих. В Україні відреагували
08:21
Оновлено
ЗСУ
Російська армія втратила за добу в Україні 620 військових, 8 танків й 3 засоби ППО, - Генштаб ЗСУ
08:07
російська армія, мобілізація
У міноборони РФ прискорюють чистки серед командирів: ISW сказав, як це вплине на ситуацію на фронті
08:07
OPINION
Андрій Бондар
Кат = жертва? Чим маніпулює Дубинянський?
08:01
Ексклюзив
російські військові окупанти
Російська армія потужно контратакує на Куп'янському напрямку, - депутат Харківської облради
08:00
OPINION
на фото: Одрі Тан
Як убезпечити майбутнє штучного інтелекту? Тайванська модель у поміч
07:29
В Японії дельфіни напали на чотирьох плавців
06:40
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
У Чехії спалахнула масштабна лісова пожежа, постраждали 5 рятувальників
00:59
Індія повінь
У США внаслідок повені загинули четверо людей, є зниклі безвісти
00:43
ПВК Вагнера
На кордоні між Білоруссю та РФ вивісили прапори Росії та ПВК Вагнера
00:21
Bayraktar Байрактар
Влада Косова закупила у Туреччини ударні безпілотники Bayraktar
2023, неділя
16 липня
23:57
F-16
Байден схвалив навчання пілотів з України на винищувачах F-16 в країнах Європи, - Салліван
23:33
велоспорт
Під час велоперегонів у Франції глядач спричинив зіткнення 20 спортсменів, коли намагався зробити селфі
23:15
Дональд Трамп
Трамп пояснив, як за добу міг би зупинити війну в Україні
23:00
Історія з Пригожиним не завершена. Настрої в армії РФ не кращі, - Фейгін
22:53
Окупанти
У тимчасово окупованих містах на Луганщині росіяни не відновлюють будинки, там загострена санітарна ситуація
22:33
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Україна отримає запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - Курт Волкер
22:23
Анналена Бербок
Бербок: Треба дивитися в обличчя реальності - переговори з РФ зараз неможливі
22:05
Джейк Салліван
У США закінчуються власні боєприпаси, адже їх надають Україні, - Салліван
21:51
авіаудар у Коростені
Росіяни завдали авіаудару по Бериславському району Херсонщини: загинула жінка
21:44
Карлос Алькарас
Джокович програв Алькарасу в 5-сетовому фіналі Вімблдону
21:36
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Харкові: одна людина загинула, троє постраждали
21:33
Джейк Салліван
Майбутнє України в НАТО, і це не обговорюватиметься, - представник Білого дому
21:22
Італія
В Італії 17-річний німецький студент подряпав стіни Колізею
20:58
Ексклюзив
Грім
Союзники підтримають удари по РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю, - політик Береза
20:47
Командир Азову Денис Прокопенко зустрівся з особовим складом після нещодавнього повернення з Туреччини
20:46
путін путлер
Путін ухвалив передачу "Балтики" та Danone у тимчасове управління Росії
20:27
Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани у Маріуполі
В Іраці знесли мінарет, якому 300 років, аби розширити проїжджу частину
20:16
На Кіровоградщині зіткнулися два мікроавтобуси: є загиблі та поранені
20:04
OPINION
Галина Пагутяк
Аргументи диявола
19:43
Вагнерівці у Білорусі знадобляться для взяття Сувальського коридору, - депутат держдуми РФ
19:38
Ексклюзив
Російські "миротворці" в Нагірному Карабасі
Територією Карабаху Росія намагається розрахуватись з Азербайджаном за обхід санкцій, - голова Європейської партії Вірменії Хзмалян
19:07
на фото: ЗСУ
ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, — Генштаб
18:45
Інтерв’ю
Путін Байден
Байден розуміє слабкість Путіна, але все ж боїться спровокувати 3-тю Світову війну, - дипломат Брайза
18:45
МН17
ЄС напередодні річниці трагедії на авіарейсі МН17 вкотре закликав РФ визнати свою відповідальність
18:07
OPINION
Віктор Андрусів
Покоління війни
17:58
У Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками: у Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
17:50
Інтерв’ю
путін пригожин
Зустріч Путіна з Пригожиним і його бандою - це приниження президента РФ, - Піонтковський
17:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 16 липня: євро після подорожчання стабілізувалося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV