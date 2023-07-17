Про це пише Reuters.

Відповідно до повідомлення міністерства оборони Китаю, їхня військово-морська флотилія 16 липня покинула східний порт "Циндао", щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі в ході спільних навчань, спрямованих на "захист безпеки стратегічних водних шляхів".

Китайська флотилія складається з п'яти військових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів.

Зазначається, що навчання під кодовою назвою "Північ/Взаємодія-2023" знаменують посилення військового співробітництва між Китаєм і Росією після вторгнення Москви в Україну та проводяться, оскільки Пекін продовжує відкидати заклики США відновити військову комунікацію. У міністерстві оборони КНР повідомили, що спільні з РФ навчання проведуть у Японському морі.

Уточнюється, що вперше участь у навчаннях братимуть одразу два російські військові кораблі "Громкий" і "Совершенный".

Reuters нагадали, що напередодні начальник Об'єднаного управління штабів Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі провів відеодзвінок із начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, під час якого сторони підтвердили зобов’язання зміцнювати військові зв’язки.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти України названо "кризою".

У травні спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав Україну й поспілкувався з президентом Зеленським. Пізніше він вирушив до Москви та низки європейських країн, аби представити там свій "мирний план". WSJ написав, що спецпредставник Китаю під час турне закликав домогтися негайного завершення війни в Україні, віддавши Росії захоплені території. Однак китайський дипломат цю інформацію заперечив.

2 червня Лі Хуей також заявив, що побачив готовність України та Росії до переговорів.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай не надавав Росії військової чи будь-якої іншої допомоги у війні проти України.

26 червня у Китаї висловили підтримку Росії у забезпеченні стабільності та розвитку країни, коментуючи інцидент з ПВК Вагнера, яка намагалася повстати проти Кремля.

Згодом посол Китаю в ЄС Фу Цун на запитання про підтримку кордонів України 1991 року, сказав: "Я не розумію, чому б і ні". У МЗС Китаю на заяву свого дипломата відреагували стримано.

Євросоюз 30 червня звернувся до Китаю із закликом натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України без будь-яких умов.