Про це пише Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників, які поінформовані про деталі переговорів.

"Китайський посланник, спрямований на просування мирного плану Пекіна по Україні, ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні частини свого меншого сусіда, які вона зараз окупує", - йдеться у матеріалі американської газети.

При цьому зазначається, що в Європі спецпредставника Китаю з його ідеями зустріли прохолодно.