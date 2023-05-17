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Спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув до України, - AFP

17 травня, 2023 середа
16:37
Світ Лі Хуей

Спеціальний представник Китаю в Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, прибув до України

Про це із посланням на AFP повідомляє El Mundo

За даними агенції, Лі Хуей, якого Пекін надіслав для обговорення "політичного врегулювання" в Україні, вже перебуває в Києві. 

Один з українських чиновників на правах анонімності розповів AFP, що ввечері Лі Хуей має зустрітися з Володимиром Зеленським. Це буде перша зустріч президента України з високопосадовцем з КНР після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. 

Очікується, що Лі Хуей запропонує план "політичного врегулювання" війни між Росією та Україною. 

Також спецпредставник Китаю у ході європейського турне відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію.

  • 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.

Росія
Китай
Володимир Зеленський
Війна з Росією
переговори з РФ
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