Про це із посланням на AFP повідомляє El Mundo.

За даними агенції, Лі Хуей, якого Пекін надіслав для обговорення "політичного врегулювання" в Україні, вже перебуває в Києві.

Один з українських чиновників на правах анонімності розповів AFP, що ввечері Лі Хуей має зустрітися з Володимиром Зеленським. Це буде перша зустріч президента України з високопосадовцем з КНР після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Очікується, що Лі Хуей запропонує план "політичного врегулювання" війни між Росією та Україною.

Також спецпредставник Китаю у ході європейського турне відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію.