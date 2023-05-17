Спецпредставник Китаю Лі Хуей прибув до України, - AFP
Спеціальний представник Китаю в Євразії Лі Хуей у середу, 17 травня, прибув до України
Про це із посланням на AFP повідомляє El Mundo.
За даними агенції, Лі Хуей, якого Пекін надіслав для обговорення "політичного врегулювання" в Україні, вже перебуває в Києві.
Один з українських чиновників на правах анонімності розповів AFP, що ввечері Лі Хуей має зустрітися з Володимиром Зеленським. Це буде перша зустріч президента України з високопосадовцем з КНР після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
Очікується, що Лі Хуей запропонує план "політичного врегулювання" війни між Росією та Україною.
Також спецпредставник Китаю у ході європейського турне відвідає Польщу, Францію, Німеччину та Росію.
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12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
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