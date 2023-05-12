Про це 12 травня повідомили в МЗС Китаю, передає місцеве видання.

Стверджується, що спецпредставник Китаю вирушить із робочими візитами до перелічених країн для спілкування з усіма сторонами щодо політичного вирішення "кризи", як у Пекіні називають збройний напад Росії на Україну.

У Китаї вважають, що візит сприятиме мирним переговорам.

ЗМІ нагадало, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що відправить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни.