Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну та Росію: говоритиме про шляхи подолання "кризи"
Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни
Про це 12 травня повідомили в МЗС Китаю, передає місцеве видання.
Стверджується, що спецпредставник Китаю вирушить із робочими візитами до перелічених країн для спілкування з усіма сторонами щодо політичного вирішення "кризи", як у Пекіні називають збройний напад Росії на Україну.
У Китаї вважають, що візит сприятиме мирним переговорам.
ЗМІ нагадало, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що відправить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни.
- 24 лютого Пекін опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні. У так званому мирному плані Китаю війну РФ проти Україні названо "кризою".
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