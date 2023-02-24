Китай оприлюднив позицію стосовно війни в Україні
Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України
Про це повідомляє офіційний сайт міністерства закордонних справ Китаю.
У МЗС Китаю опублікували документ, який складається з 12 пунктів стосовно війни в Україні. Зокрема, у тексті закликають поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, вирішити гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
У Китаї вважають, що потрібно підтримувати безпеку АЕС, економіку, гарантувати експорт зерна та сприяти післявоєнній відбудові.
В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну - "кризою".
"Односторонні санкції та надзвичайний тиск не лише не вирішують проблеми, а створюють нові. Країни мають припинити зловживання односторонніми санкціями та "юрисдикцією довгої руки" проти інших країн, відіграти роль в охолодженні кризи в Україні", - йдеться в офіційній заяві Китаю.
Китайці також переконані, що потрібно "відмовитись від менталітету холодної війни та захищати мир на Євразійському континенті".
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