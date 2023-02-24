Китай оприлюднив позицію стосовно війни в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт міністерства закордонних справ Китаю.

У МЗС Китаю опублікували документ, який складається з 12 пунктів стосовно війни в Україні. Зокрема, у тексті закликають поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, вирішити гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.

У Китаї вважають, що потрібно підтримувати безпеку АЕС, економіку, гарантувати експорт зерна та сприяти післявоєнній відбудові.

В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну - "кризою".

"Односторонні санкції та надзвичайний тиск не лише не вирішують проблеми, а створюють нові. Країни мають припинити зловживання односторонніми санкціями та "юрисдикцією довгої руки" проти інших країн, відіграти роль в охолодженні кризи в Україні", - йдеться в офіційній заяві Китаю.

Китайці також переконані, що потрібно "відмовитись від менталітету холодної війни та захищати мир на Євразійському континенті".