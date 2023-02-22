Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін прийняв Ван Ї, який є завідувачем канцелярії ЦК компартії Китаю з закордонних справ, у Кремлі 22 лютого.

Президент Росії заявив, що зараз міжнародні відносини набули гострішого характеру, ніж до "розпаду двополярної системи", та додав, що чекає на запланований на весну візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"Звичайно, ми чекаємо на голову КНР з візитом до Росії. Ми домовлялися про це раніше. Ми реалізуємо наші плани щодо особистих зустрічей, які дадуть додатковий поштовх у розвитку наших відносин", - сказав Путін.

Ван І зазначив, що відносини РФ та Китаю не піддаються тиску третіх країн.

"Відносини РФ і КНР не спрямовані проти третіх країн, але й не піддаються тиску третіх країн", - сказав Ван Ї.