Путін зустрівся з головним дипломатом Китаю та поділився очікуваннями від візиту Сі Цзіньпіна
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з членом ЦК компартії КНР Ван Ї заявив, що розраховує на новий поштовх у відносинах Москви та Пекіна
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Путін прийняв Ван Ї, який є завідувачем канцелярії ЦК компартії Китаю з закордонних справ, у Кремлі 22 лютого.
Президент Росії заявив, що зараз міжнародні відносини набули гострішого характеру, ніж до "розпаду двополярної системи", та додав, що чекає на запланований на весну візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
"Звичайно, ми чекаємо на голову КНР з візитом до Росії. Ми домовлялися про це раніше. Ми реалізуємо наші плани щодо особистих зустрічей, які дадуть додатковий поштовх у розвитку наших відносин", - сказав Путін.
Ван І зазначив, що відносини РФ та Китаю не піддаються тиску третіх країн.
"Відносини РФ і КНР не спрямовані проти третіх країн, але й не піддаються тиску третіх країн", - сказав Ван Ї.
- 21 лютого стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Москву в найближчі місяці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе