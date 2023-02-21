Сі Цзіньпін планує зустрітись із Путіним у Москві в найближчі кілька місяців, – WSJ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує в найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі на найвищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела.
"Пекін заявляє, що хоче відігравати більш активну роль, спрямовану на припинення конфлікту, а люди, знайомі з планами поїздки пана Сі, сказали, що зустріч із Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики, щоб ядерна зброя не використовувалася", - пише видання.
Домовленості щодо візиту перебувають на ранній стадії, і терміни ще не визначено, зазначають співрозмовники видання.
За їхніми словами, Сі міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня, коли Росія традиційно святкує перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.
- Раніше Китай заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю".
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