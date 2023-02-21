Про це передає Reuters.

"Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту в Україні і це може вийти з-під контролю. Ми закликаємо певні країни негайно припинити розпалювати вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити рекламувати "сьогодні Україна, завтра – Тайвань", – додав Цінь Ган.

Він також зауважив, країна "не приймає гегемонію в будь-якій формі і проти будь-якого іноземного втручання у справи Китаю".