У Китаї закликали "певні країни" припинити "розпалювати вогонь" й проводити паралелі між Україною та Тайванем
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган закликав деякі країни "припинити проводити паралелі між Україною та Тайванем"
Про це передає Reuters.
"Китай глибоко стурбований ескалацією конфлікту в Україні і це може вийти з-під контролю. Ми закликаємо певні країни негайно припинити розпалювати вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити рекламувати "сьогодні Україна, завтра – Тайвань", – додав Цінь Ган.
Він також зауважив, країна "не приймає гегемонію в будь-якій формі і проти будь-якого іноземного втручання у справи Китаю".
- 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
- 18 лютого The Wall Street Journal повідомив, що попри санкції, Росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI через своїх дистриб'юторів та з країн Перської затоки.
- А посадовці США стверджували, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети. Тож після цього держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
- Згодом Сполучені Штати застерегли Китай щодо ухвалення рішення про надання Росії летальної військової допомоги, адже це перетне "червону лінію".
- 20 лютого речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що США не має вказувати країні, які в неї повинні бути відносини з Росією, та розкритикував заяву про можливе постачання КНР зброї до РФ.
- А український президент Володимир Зеленський заявив про ризик світової війни, якщо Китай підтримає Росію у війни з Україною.
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