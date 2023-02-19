Блінкен попередив голову МЗС Китаю про наслідки у випадку допомоги Росії

Про це пише Reuters.

Зазначається, що посадовці зустрілися в кулуарах глобальної конференції з безпеки в Мюнхені, де обговорили ситуацію навколо збитої китайської кулі та підтримки Китаєм Росії.

Блінкен заявив, що США дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання підтримки РФ у війні, і що він чітко дав Вану зрозуміти, що "будуть серйозні наслідки для стосунків між державами".

"Існують різні види смертоносної допомоги, яку Китай принаймні планує надати, включаючи зброю", — сказав Блінкен.

Він також зазначив, що незабаром Вашингтон опублікує більше деталей.

Анонімний чиновник заявив, що Блінкен "був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги в систематичному ухиленні від санкцій".

Також держсекретар сказав, що Китай намагається "діяти на дві сторони", стверджуючи, що країна хоче зробити внесок у мир і стабільність, але водночас робить кроки для підтримки вторгнення Росії в Україну.