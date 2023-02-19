Блінкен попередив голову МЗС Китаю про наслідки у випадку допомоги Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків"
Про це пише Reuters.
Зазначається, що посадовці зустрілися в кулуарах глобальної конференції з безпеки в Мюнхені, де обговорили ситуацію навколо збитої китайської кулі та підтримки Китаєм Росії.
Блінкен заявив, що США дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання підтримки РФ у війні, і що він чітко дав Вану зрозуміти, що "будуть серйозні наслідки для стосунків між державами".
"Існують різні види смертоносної допомоги, яку Китай принаймні планує надати, включаючи зброю", — сказав Блінкен.
Він також зазначив, що незабаром Вашингтон опублікує більше деталей.
Анонімний чиновник заявив, що Блінкен "був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги в систематичному ухиленні від санкцій".
Також держсекретар сказав, що Китай намагається "діяти на дві сторони", стверджуючи, що країна хоче зробити внесок у мир і стабільність, але водночас робить кроки для підтримки вторгнення Росії в Україну.
- Посадовці США стверджують, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для використання в Україні: мовиться про форму або навіть бронежилети.
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